El filósofo David Vico, tras la imputación de Zapatero: "Si es verdad, es una hecatombe; pero si no lo es, es otra hecatombe"

David Vico asegura que el caso marca "un fin de ciclo" y advirte del impacto que tendría tanto una condena como una falsa acusación contra José Luis Rodríguez Zapatero.

El filósofo David Vico ha dado su punto de vista en Al Rojo Vivo sobre a imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se señala como supuesto líder de una presunta trama de tráfico de influencias. El expresidente está citado a declarar el próximo 2 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

"Si fuese verdad, es una hecatombe. Pero si no lo es, es otra hecatombe", ha afirmado Vico durante su intervención.

El filósofo profundiza además en las implicaciones del caso: "Claro que es un fin de ciclo. Y lo es por una razón muy concreta. Hay una frase que a mí me hiela la sangre: 'La peor injusticia es la justicia simulada'. Si esto no es verdad, estamos ante una hecatombe judicial; y si es verdad, ante una hecatombe política".

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