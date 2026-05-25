Montesinos, sobre la reacción del PP ante la imputación Zapatero: "No va a dar pasos en falso ni a tomar medidas que puedan darle cierto oxígeno a Sánchez"

El periodsita ha desvelado en Al Rojo Vivo que el PP considera que, por ahora, no existen apoyos suficientes para sacar adelante una moción de censura contra Pedro Sánchez.

Pablo Montesinos, adjunto a la directora de 'Artículo 14', ha desvelado en Al Rojo Vivo nuevos detalles sobre cómo está gestionando el Partido Popular la posibilidad de impulsar una moción de censura contra Pedro Sánchez: "En el PP creen que Junts podría moverse antes que el Partido Nacionalista Vasco, al menos por ahora. Sin embargo, interpretan que, a día de hoy, los números no dan para registrar, aprobar y sacar adelante una moción de censura, aunque fuese instrumental y tuviera como único objetivo convocar elecciones anticipadas de manera inmediata".

En cualquier caso, menciona Montesinos, el foco está puesto "en la votación prevista esta misma semana en el Senado, donde el PP impulsará la reprobación del Gobierno de coalición. En Génova consideran que esa votación servirá para medir el verdadero estado de ánimo tanto del PNV como de Junts".

Mientras tanto, el partido mantiene un silencio deliberado. La intención, explican fuentes populares, es testar si los socios del Gobierno realmente quieren precipitar el final de la legislatura o si, pese a las tensiones, seguirán sosteniendo al presidente.

Montesinos añade además que el segundo gran punto de inflexión para los populares será la declaración de Pedro Sánchez ante la Audiencia Nacional: "Ahí sí reconocen fuentes de la dirección nacional del PP que Alberto Núñez Feijóo reevaluará su estrategia: qué hacer y qué no hacer".

Por el momento,destaca el periodista, en Génova insisten en que no se han iniciado contactos formales con los grupos parlamentarios para sondear un posible cambio de posición. El PP prefiere esperar y analizar cómo evolucionan los acontecimientos políticos en los próximos días, especialmente a partir del día 2 y de los movimientos que pueda protagonizar José Luis Rodríguez Zapatero.

En todo caso, explica Montesinos, "en el PP insisten en que afrontan la situación con calma. Recuperan incluso la metáfora de las 'palomitas' de la que hablaban la semana pasada: creen que esto va para largo y Feijóo tiene clara una consigna, no dar pasos en falso ni adoptar ninguna medida que pueda servir para dar oxígeno político a Pedro Sánchez".

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