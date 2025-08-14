El filósofo David Pastor Vico manda un mensaje a la población en riesgo por incendios: "Huir del fuego no es ser cobarde, es ser prudente"

En Al Rojo Vivo, Vico se ha dirigido a quienes están en riesgo por los incendios y les ha pedido que no duden en abandonar su casa cuando el fuego se acerque, recordando que lo más importante es preservar la vida.

Incendios activos en prácticamente toda España, desalojos, confinamientos y un balance devastador: este verano está dejando uno de los peores escenarios de la última década. En lo que va de año ya se han calcinado más de 135.000 hectáreas.

"El fuego es un enemigo implacable", recuerda el filósofo David Pastor Vico, que lanza un mensaje directo a quienes dudan en evacuar cuando reciben la orden: "Dentro de una vivienda, cuando llega el fuego, no hay nada que hacer".

Y advierte: "Huir del fuego no es ser cobarde, es ser prudente". Una llamada a la sensatez que coincide con la de los equipos de emergencia, que repiten una y otra vez que la prioridad absoluta es preservar la vida.