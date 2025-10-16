Ahora

Lenguaje clave

Ferreras, sobre las "txistorras" del 'caso Koldo': "Es el vocabulario habitual de las organizaciones criminales"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha animado a Koldo y Ábalos a que defiendan ante el juez y el fiscal Anticorrupción que de verdad hablaban de embutidos cárnicos y no de dinero. "Les va a entrar la risa".

Ferreras, sobre las "txistorras" del 'caso Koldo': "Es el vocabulario habitual de las organizaciones criminales"

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, sigue insistiendo en la versión de que "las txistorras" que pedía a su mujer repartir en "maleta, bolso, abrigo y cartera" son "embutidos" y no billetes.

Antonio García Ferreras ha reaccionado a esta postura después de volver a escuchar las conversaciones que han salido a la luz donde emplean este término. "Es el vocabulario habitual de las organizaciones criminales", ha destacado.

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha señalado que las organizaciones criminales no hablan diciendo "pásame el dinero" o "dame los 500 euros en maletines", se comunican empleando lenguaje en clave como este.

Sin embargo, ha animado a Ábalos y Koldo a que demuestren ante el juez y el fiscal Anticorrupción que de verdad se estaban refiriendo a embutidos cárnicos. "Les va a entrar la risa", ha asegurado.

