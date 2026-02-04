Ferreras, contra el "terror" que vive Minneapolis: "Es la democracia más poderosa del mundo y está viviendo uno de los momentos más frágiles de su historia"

Antonio García Ferreras lamenta los momentos de terror que está viviendo la ciudad de Minneapolis, que sigue siendo el epicentro de la salvaje política migratoria de Donald Trump. En el vídeo, todos los detalles.

La ciudad de Minneapolis sigue siendo el epicentro de la salvaje política migratoria que está llevando a cabo la Administración de Donald Trump en los EEUU. El ICE sigue con sus brutales redadas en esta ciudad de Minnesota, donde se encuentra la periodista Ana Pastor, que este miércoles, a partir de las 22:45 horas, en la Sexta, conducirá un especial 'El Objetivo' para ofrecernos, en directo, un exhaustivo seguimiento de la actualidad y del terror que vive el estado.

Allí, cada día, además, los agentes del ICE se enfrentan a los activistas y voluntarios que intentan proteger a los migrantes, situaciones y escenas de tensión y de agresividad que nos recuerdan mucho a lo que pasó con Alex Pretti, el enfermero de 37 años asesinado por el ICE.

"Esto es lo que se está viviendo en Minneapolis", lamenta el conductor de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras.

Una ciudad, dice, "donde gobiernan los demócratas". Y un estado, como es el de Minnesota, que "está siendo utilizado como laboratorio de pruebas": "Es la democracia más poderosa del mundo. Y está viviendo uno de los momentos más difíciles, complejos y frágiles de su historia", sentencia Ferreras.

En el vídeo podemos ver al completo algunas de las terribles imágenes que está viviendo esta ciudad de los EEUU.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.