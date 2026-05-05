Ferreras: "Tengo dudas de que Juanma Moreno se coma a Vox si lo necesita para la mayoría, creo que no se haría un Guardiola"

El periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reflexiona, tras el CIS andaluz, sobre lo que ocurrirá tras las elecciones en Andalucía que se celebrarán este próximo 17 de mayo.

En la mesa política de Al Rojo Vivo, se abre el debate a raíz de unas palabras de Borja Sémper, que ha vuelto a la política después de haber superado un cáncer, sobre "la prioridad nacional", un concepto que PP y Vox han puesto sobre la mesa para conseguir que tanto María Guardiola como Jorge Azcón sean investidos en sus respectivas comunidades autónomas.

Según ha dicho Sémper en su primera aparición política, tal como podemos ver en este vídeo, "la verdadera prioridad nacional es la vivienda". Además, ha criticado a Vox por los insultos al presidente del Gobierno y ha defendido que "hay que huir de los descalificativos y volver a esa política tranquila y moderada".

El politólogo Alán Barroso después de alegrase por su vuelta, ha criticado estas palabras del popular: "No puedo con la hipocresía de un señor que viene a decir que hay que huir de la crispación, que hay que huir de las descalificaciones, que la prioridad nacional es la vivienda y que se atreve a decir todo lo que dice con Vox y nos lo dice como si huir de Vox y de la extrema derecha fuese pactar en todo los gobiernos autonómicos".

Por su parte, Antonio García Ferreras argumentaba que en los partidos políticos "hay decisiones que puedes compartir y no compartir. Él [Semper] no toma la decisión ni en Extremadura, ni en Castilla y León, ni en Aragón". Es más, defiende Ferreras, "fíjate lo que voy a decir", le dice a Barroso: "Yo tengo muchísimas dudas de que un Juanma Moreno se coma a Vox si lo necesita para la mayoría absoluta. Yo creo que no se hace un Guardiola. Pero, a lo mejor tienes tú razón".

"Pues sería el primero", le responde Barroso. Entonces, "¿con qué nos quedamos, en la excepción o en lo que es la regla del PP, que es comerte la prioridad nacional y después que salga uno a decir 'no, pero es que la prioridad nacional es otra cosa...?, añade el politólogo.

"Me parece impresentable que el PP se coma la prioridad nacional", afirma Ferreras, pero "no le voy a acusar a Juanma Moreno de haberse comido la prioridad nacional cuando aún se la ha comido", matiza. En el vídeo podemos ver al completo este interesante debate, cuando quedan apenas unos 10 días para las elecciones de Andalucía.

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