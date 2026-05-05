Alán Barroso señala la "hipocresía" de Borja Sémper al decir que "la prioridad nacional es la vivienda": "No puedes con una mano decir una cosa y con la otra la contraria"

El politólogo Alán Barroso se alegra en lo personal de la vuelta de Borja Sémper a la política, pero crítica, políticamente hablando, algunas de sus declaraciones. En el vídeo, los detalles de esta reacción.

Borja Sémper ha vuelto a la política y a la vida pública tras meses alejado por un cáncer de páncreas, que ha superado. Una gran noticia de la que, sin duda, nos alegramos desde Al Rojo Vivo, así como también lo hace el politólogo Alán Barroso: "De verdad que me alegro profundamente", ha confesado. Una noticia que por supuesto ha celebrado toda la política española.

Sin embargo, y hablando de lo estrictamente político, Barroso tiene algunas críticas que hacerle al 'popular' tras sus últimas declaraciones, que podemos ver también en el vídeo que ilustra estas líneas.

Según ha explicado la periodista Ángela Vera, antes de dar paso a estas declaraciones, "Borja Sémper ha dejado claro que la prioridad nacional es la vivienda. Poder construir vivienda, vivienda, vivienda, para que todos los españoles puedan tener un techo en condiciones".

Por otro lado, también "Borja Sémper ha lanzado dardos a Vox por los insultos que ha proferido en los últimos días al presidente del Gobierno. Dice Borja Sémper que hay que huir de los descalificativos y volver a esa política tranquila y moderada".

"Cuando hablamos de vivienda hablamos de mucho más que de los metros cuadrados del piso o de los ladrillos que levantan los muros de carga. Hablamos de hogares y nuestra obligación como gobierno no solo será bajar impuestos, será construir vivienda, construir vivienda (...) Que nadie se equivoque, esta es la verdadera prioridad nacional", afirmaba Borja Sémper en un acto.

Ante estas palabras, Alán Barroso reaccionada contundente, después de los pactos que se han producido en Extremadura y Aragón, entre PP-Vox: "No puedo con la hipocresía de este señor. Me alegro mucho de su vuelta política, que esté sano y fuerte. Me alegro de verdad, profundamente", afirma.

"Pero no puedo con la hipocresía de un señor que viene a decir que hay que huir de la crispación, que hay que huir de las descalificaciones, que la prioridad nacional es la vivienda y que se atreve a decir todo lo que dice con Vox y nos lo dice como si huir de Vox y de la extrema derecha fuese pactar en todo los gobiernos autonómicos", argumenta el politólogo. "Porque tú no puedes con una mano decir una cosa y con la otra hacer todo lo contrario", sentencia Barroso.

Así, recuerda el politólogo cómo Borja Sémper era "unas de las voces moderadas que se fue precisamente en su momento del PP argumentado que no aceptaba el griterío en política, y yo lo aplaudí y me parecía maravilloso lo que estaba diciendo en aquel momento y que no aceptaba el pactar con la extrema derecha".

Sin embargo, volvió al partido, en la campaña de las elecciones autonómicas de 2023, "en las que hizo de portavoz de todos los pactos con Vox y ahora vuelve para hacer exactamente lo mismo, para ser la cara amable y después terminar haciendo exactamente lo mismo, que es pactar en todos los sitios con Vox", concluye. "No me vale, me siento como un bobo".

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