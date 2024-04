Después de que el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, no atreverse a definir a ETA como "una banda terrorista" en un programa de radio de la Cadena Ser. Ante esto, Antonio García Ferreras, periodista y presentador y director de Al Rojo Vivo se sorprende aún ante estas palabras y la condena firme del partido vasco.

"El candidato de Bildu no es capaz de definir a ETA como banda terrorista, que sigue sin completar ese recorrido ético que se le exige, es verdad que ETA no mata, que no está presente en el País Vasco desde pero Bildu no se atreven a condenarla", afirma Ferreras.

El debate ha entrado en campaña electoral en unas elecciones vascas que se celebran este próximo domingo y que los dos partidos independentistas, PNV y Bildu están prácticamente, según las encuestas, empatados. Será probablemente el PSOE de Eneko Andueza, quién, según las encuestas, podría tener la llave.