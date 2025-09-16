Ferreras responde a la UCI por dudar de la capacidad de España para organizar grandes eventos deportivos: "¿Qué no sabemos? En esto somos medalla de oro"

Este lunes, la Unión Ciclista Internacional (UCI) emitía un comunicado en el que expresaba su "total desaprobación y profunda preocupación" por los acontecimientos acaecidos durante La Vuelta y ponía en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos.

Tras las protestas propaslastinas que se han sucedido a largo y ancho del territorio español durante estas últimas semanas en contra de la participación del equipo de Israel en La Vuelta Ciclista a España, por el genocidio que está perpetuando en Gaza, la Unión Ciclista Internacional (UCI) respondía a través de un comunicado criticando estas manifestaciones y condenando "la instrumentalización del deporte con fines políticos".

Según este comunicado, la UCI expresaba su "total desaprobación y profunda preocupación" por los acontecimientos acaecidos durante La Vuelta y ponía en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos. Algo con lo que el presentador y director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, no estaba para nada de acuerdo y así respondía en directo en el programa.

"Hombre, en esto somos medalla de oro. Es más, cuando en algunos países no pueden celebrar las grandes finales (Copa Libertadores) aquí está España. ¿Qué no lo sabemos hacer? Somos unos maestros en la organización de eventos deportivos", afirma contundente Ferreras.