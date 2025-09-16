Pedro Vallín asegura que el boicot a La Vuelta es "el principio de algo": "De aquí en adelante, la participación de equipo de Israel se verá comprometida"

El periodista ha puesto el foco en "el problema de en qué se están convirtiendo los deportes profesionales", aludiendo a la propaganda política que los atraviesa y ejemplificando con el pelotón internacional de ciclismo.

En Al Rojo Vivo, el periodista Pedro Vallín se ha sumado al debate sobre lo ocurrido en La Vuelta a España y ha puesto el foco en "el problema es en qué se están convirtiendo todos los deportes profesionales": "El pelotón internacional de ciclismo hoy es, básicamente, propaganda de países no precisamente democráticos. El equipo más importante, el UAE, representa directamente a Emiratos Árabes Unidos"-

Respecto a las protestas registradas durante La Vuelta, Vallín ha destacado:"El problema en España es que la legislación fue modificada para combatir la kale borroka y considerarla terrorismo, y desde entonces arrastramos esa obsesión con que quemar un contenedor equivale a un acto terrorista".

En relación con este asunto, el periodista también recuperó unas declaraciones del diputado del PNV, Mikel Legarda, realizadas cuando se despenalizaron los piquetes de huelga: "Decía que, en el derecho convencional de las democracias liberales, se establece una cierta violencia pautada como un ejercicio de libertad de la parte débil en todo conflicto. Él lo explicaba en el marco de los conflictos laborales, pero es perfectamente aplicable a lo que hemos visto con la Vuelta".

Finalmente, Vallín ha advertido de las implicaciones políticas del episodio vivido durante la carrera: "Creo que lo que ha pasado en la Vuelta ha significado girar una esquina. De aquí en adelante, la mirada sobre la participación de la selección de Israel o de equipos claramente propagandistas de Israel, como este equipo ciclista, va a verse comprometida. Esto es el principio de algo, no el final".