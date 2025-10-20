Ahora

Ferreras responde a Aznar sobre Gürtel: "Debería estar calladito y en un rincón"

El presentador y director de Al Rojo Vivo reacciona a las palabras de José María Aznar este año en un acto del PP, en las que afirmó: "Hasta aquí hemos llegado, porque un socialismo en decadencia se dedicó a mentir mucho, robar mucho y comprometer el futuro de España".

Este lunes, coincidiendo con el inicio del último juicio del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Antonio García Ferreras, director y presentador de Al Rojo Vivo, se ha referido a los comentarios realizados por José María Aznar este año en un acto del PP, en el expresidente del Gobierno y del partido afirmaba: "Hasta aquí hemos llegado, porque un socialismo en decadencia se dedicó a mentir mucho, robar mucho y comprometer mucho el futuro de España", y calificaba de golfería estructural del sanchismo aspectos que, según él, superan la moral privada.

Para Ferreras, estas palabras son impactantes: "En el PP hay gente con autoridad moral para criticar la corrupción del partido; sí, pero Aznar… debería estar calladito y en un rincón".

El presentador añadió que, para el expresidente, "la mentira es algo rutinario", dejando entrever que sus críticas carecen de credibilidad en el contexto del caso Gürtel.

