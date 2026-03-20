Ferreras reacciona al acuerdo entre PSOE y Sumar: "Tenemos dos decretos, uno filfa, que creo que no va a funcionar durante mucho tiempo"

Antonio García Ferreras reacciona en directo a la aprobación de, finalmente, dos decretos anticrisis, fruto del conflicto en Oriente Medio, en un Consejo de Ministros extraordinario, que ha estado marcado por las negociaciones a última hora entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

Después de casi dos horas de plantón que han dado los ministros de Sumar al PSOE en el Consejo de Ministros, porque los primeros querían negociar e incluir las medidas de vivienda en ese decreto anticrisis por la guerra en Irán, finalmente ha habido acuerdo en el Gobierno de coalición. Habrá dos reales decretos: uno que incluye la limitación de márgenes empresariales y otro en el que irá la prórroga de los alquileres, ambas medidas que pedían desde Sumar.

En Al Rojo Vivo, hemos contado en rigurosos directo esta batalla que se ha vivido entre el Gobierno de coalición, y tras el resultado final, el periodista Fernando Berlín, director de Radiocable, quitaba hierro al asunto asegurando que estas cosas forman parte de la política y recordaba otros retrasos que ha habido a lo largo de los años en un Consejo de Ministros.

"Probablemente, no había esta expectación porque es cierto que había mucha ante este real decreto, pero ya se ha vivido en otras ocasiones y no es más que la demostración de en qué consiste la democracia, la negociación y la política, que es básicamente sentarse a discutir las cosas", analiza Berlín.

Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, insistía, por su parte, en que efectivamente "todo es política y hay que contarlo": "Y cuando hay un Consejo de Ministros donde hay cinco ministros que dicen que no entran y se monta la mundial, hay que contarlo. Estamos en una cosa muy seria, porque hoy al final tenemos dos decretos, que uno es un decreto filfa, que, creo, no va a funcionar durante mucho tiempo".

Ahora bien, parece, según informa Berlín, que "Junts se ha abierto a negociarlo". Por su parte y según informa la periodista parlamentaria de laSexta, María Llapart, el segundo decreto de vivienda incluye una prórroga en los contratos de alquileres, que va a entrar hoy en vigor. Todos los decretos que se aprueban en el Consejo de Ministros entran en vigor en cuanto se aprueban".

Por otro lado, cabe destacar, según informa la periodista, que "todos los decretos tienen que convalidarse después en el Congreso de los Diputados y si no se convalidan con una mayoría, esos decretos decaen. Es decir, la prórroga de los contratos de alquileres va a entrar en vigor, pero tiene que pasar el examen del Congreso, como mucho dentro de 30 días". Y ahí, "entrará en juego y en acción Junts, que siempre se ha opuesto a esa prórroga de los contratos de alquileres. Veremos qué va a pasar cuando venga ese decreto al Congreso", conlcuye Llapart.

En el vídeo podemos ver al completo el análisis y la información sobre los dos decretos anticrisis que el Consejo de Ministros acaba de aprobar este viernes.

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