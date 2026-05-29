Ferreras: "Que el ministro Puente afirme que hay una operación antidemocrática para acabar con este Gobierno es de una gravedad descomunal"

El periodista Antonio García Ferreras responde contundente a las declaraciones del ministro Óscar Puente, quien aseguró que todo era "un método de derribo antidemocrático". En el vídeo, podemos ver al completo la opinión del presentador de Al Rojo Vivo.

Estamos a punto de conocer el sumario del llamado caso Leire, pero mientras, vamos cada vez vamos conociendo más información sobre esta presunta "trama para desestabilizar" causas judiciales contra el PSOE.

Un chat de WhatsApp ha acabado siendo la prueba clave que ha llevado a los investigadores a descubrir todo: según confirman fuentes de la investigación a laSexta, el grupo que compartían Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, llamado 'Hirurok' ('Nosotros tres' en euskera) es el centro de las investigaciones que hemos conocido en las últimas horas.

"Y en el Gobierno y en el PSOE intentando ganar tiempo. Pedro Sánchez irá al Congreso en un mes para dar explicaciones. Y por otro lado están con el lanzallamas, con el mensaje de que están siendo víctimas de un acoso ilegal", afirma contundente Antonio García Ferreras, recordando las palabras que el ministro Óscar Puente pronunció este mismo jueves.

"Puente, la punta de lanza de esta estrategia, habla directamente de una especie de golpe de estado blando. Él lo define como método de derribo antidemocrático", critica Ferreras, añadiendo la gravedad de que un ministro del Gobierno pronuncie estas palabras.

"Que el ministro Puente afirme que hay una operación antidemocrática para acabar con el Gobierno es de una gravedad descomunal. Descomunal. Primero, porque si es verdad, que esa operación antidemocrática es real, es incomprensible que este Gobierno solo se limite a verbalizarla. ¿No tienen que hacer nada mas? Porque si es verdad que el gobierno es víctima de un golpe de estado blando o golpe antidemocrático., estamos hablando de un hecho atroz", responde el presentador de Al Rojo Vivo.

Es más, señala que "si es verdad lo que dice Óscar Puente, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, deberían dimitir hoy mismo de inmediato por su incapacidad para afrontar la lucha contra métodos antidemocráticos y golpes de los jueces o de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Qué hacen en su puesto el ministro de Justicia y el ministro de Interior si hay un golpe antidemocrático y no hacen nada y miran para otro lado?".

Pero si es mentira lo que dice Óscar Puente, "es sencillamente terrible e irresponsable. Que el principal partido político de este país busque en un presunto golpe de Estado blando la excusa para sus escándalos de corrupción", asegura tajante Ferreras.

Porque, claro, "¿se imaginan cuando lleguen otros partidos al poder? Van a poder hacer lo mismo. Cuando les estallen los escándalos dirán que es un golpe antidemocrático. Ya lo hizo el PP en su día?", añade y concluye. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido