Ferreras, sobre el pedido de la fiscalía de enviar a prisión a Ábalos: "Terremoto político y jurídico"

El director y presentador de Al Rojo Vivo ha reaccionado a la noticia del día: la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión provisional para el exministro de Transportes José Luis Ábalos al considerar que existe riesgo de fuga.

En Al Rojo Vivo, el director y presentador del programa, Antonio García Ferreras, ha reaccionado a la noticia del día: la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión provisional para el exministro de Transportes José Luis Ábalos al considerar que existe riesgo de fuga, dado el volumen de penas de cárcel que se piden en la causa. El Partido Popular, personado como acusación popular, también ha reclamado prisión incondicional. Ahora será el Tribunal Supremo quien decida si modifica las medidas cautelares.

Ferreras ha definido la situación como "un terremoto político y jurídico".

Además, ha recordado quién fue Ábalos y dónde está hoy: "El que fue todopoderoso número dos del partido de Pedro Sánchez, secretario de Organización y ministro, está ahora más cerca de la cárcel".

