Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV: "Mazón no es consciente de lo que está pasando hasta que no llega al Palau, sobre las 20 h"

El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, informa sobre la revelación de su periódico: Carlos Mazón no se dirigió al Palau tras su comida con Maribel Vilaplana en 'El Ventorro', como dijo, sino que la acompañó a un párking cercano. En el vídeo, todos los detalles.

Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV, el periódico que reveló que Carlos Mazón no fue al Palau, como dijo, tras su comida con Maribel Vilaplana en 'El Ventorro', sino que acompañó a la periodista a un párking cercano, recuerda que la última versión de Mazón, de hace menos de 20 días, ante esa misma pregunta aseguró que fue directo al Palau.

"Para que lo tengáis claro, la dirección del parking está en dirección contraria al Palau", informa el periodista, quien confirma que Mazón este mismo sábado les reconoció esta información.

Por tanto, "digamos que Mazón vuelve de nuevo a hacer una nueva versión sobre lo que pasó el día más trágico de la Comunidad Valenciana en los últimos años, pero seguimos sin saber lo que pasó después del parking: hay 37 minutos, desde las 18:57 h que habló con Pérez Llorca (PP), en negro", revela el periodista, indicando que desde el parking hasta el Palau a un paso normal hay menos de diez minutos.

Mazón sigue manteniendo, tal como revela Martí, que fue andando desde el parking al Palau. Sin embargo, a la sede de la Presidencia no llegó a las 20 h; por tanto, "no sabemos qué pasó y Mazón ha tenido, este lunes, la oportunidad de contarlo y no lo ha hecho".

De este modo, el hecho de que todavía estemos así después de un año es solo "responsabilidad de Mazón": "Solo de Mazón y no del PP", afirma el periodista, señalando que hasta ocho de cada 10 valencianos piden la dimisión del PP y que, de ellos, al menos cuatro de cada 10 son del PP.

Por último, Martí cree que Mazón no era consciente de lo que estaba pasando al acompañar a Vilaplana hasta el parking: "No es consciente hasta que no llega al Palau, sobre las 20 h, a pesar de que él mantiene que estaba totalmente informado. Pero al acompañar a Vilaplana al parking demuestra que no sabía qué estaba pasando", sostiene el director. "Cuando Mazón llega al Palau, es consciente de lo que está pasando, pero ya son las 20 h, y la alarma sonó a las 20:11 h", afirma Martí. En el vídeo podemos ver al completo esta información.