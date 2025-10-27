Ahora

a un año de la dana

Loreto Ochando: "Que esa tarde, con esa manifestación de 80.000 personas el canal 'A punt' estuviera dando toros demuestra la psicopatía del gobierno valenciano"

La periodista ha analizado en Al Rojo Vivo el aniversario de la DANA y la multitudinaria marcha en Valencia en apoyo a las víctimas. La periodista, emocionada, ha elogiado la respuesta ciudadana y criticado la falta de empatía del Gobierno valenciano.

Loreto Ochando ha analizado en Al Rojo Vivo el aniversario de la DANA, una de las tragedias más devastadoras de Valencia, y la multitudinaria movilización celebrada este fin de semana en apoyo a las víctimas y para exigir la dimisión de Mazón. "A mí se me saltaban las lágrimas, fue impresionante", ha confesado.

La periodista se ha mostrado orgullosa "de cómo el pueblo valenciano reaccionó y salió a apoyar a las víctimas, me parece brutal". Aunque la Delegación del Gobierno cifró la asistencia en 50.000 personas, Ochando sostiene que fueron "al menos 80.000".

Más allá de las cifras, la periodista ha lanzado una dura crítica al Ejecutivo valenciano: "Que esa tarde À Punt estuviera dando toros demuestra la psicopatía del Gobierno valenciano respecto a las víctimas. No solo carecen de empatía, sino que parece que quieren provocarles más dolor".

