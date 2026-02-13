El análisis de Maestre sobre las palabras de Óscar López contra Lambán: "Tiene que ser capaz de enmendar el error, en vez de dejar que el incendio prenda"

"Independientemente de que Óscar López piense que Lambán fuese responsable [de los resultados en Aragón], es un error decirlo", afirma el periodista y escritor Antonio Maestre. En el vídeo, los detalles.

El periodista Antonio Maestreanaliza las palabras del ministro Óscar López, también candidato socialista en la Comunidad de Madrid, criticando a Javier Lambán, fallecido en agosto de 2025. Según López, los malos resultados de Aragón vienen en parte por la "oposición" que hizo Lambán a Jorge Azcón. Unas palabras que no han sentado bien a muchísimos socialistas.

"En política, precisamente, una de las cosas que se tienen que saber es cómo decir las cosas. Y si no eres capaz de darte cuenta de que estás cometiendo un error, sí tienes que ser capaz, luego, de saber que has cometido un error y hacer todo lo posible por enmendarlo, en vez de dejar que el incendio prenda", afirma Maestre.

Por ello, cree el periodista que Óscar López se equivocó al decir esas palabras, "independientemente de que piense que eso fue así". Es decir, "independientemente de que López piense que Lambán fuese responsable, que, aún así, me parece un análisis muy corto y muy pobre, creo que era un error decirlo", aclara Maestre.

Es por ello que "una vez que lo has dicho, tienes que saber decir que te has equivocado", aconseja Maestre, porque así, todo esto, todo el ruido, remata Maestre, "se habría terminado". Sin embargo, López en vez de rectificar, simplemente, ha suavizado sus palabras.