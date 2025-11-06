Ferreras, sobre el juicio al fiscal: "Podemos desvelar la fuente, pero ni queremos ni debemos. Es algo sagrado"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha empatizado con el dilema moral al que se enfrentan los periodistas: "A algunos, a lo largo de nuestra vida, nos ha costado alguna cicatriz periodística, pero revelar quién te pasa una información, jamás".

Antonio García Ferreras ha respaldado la postura de los tres periodistas que han declarado ante el Tribunal Supremo por el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Los informadores han coincidido en el dilema moral al que se enfrentan: defender el secreto profesional sabiendo quién es la fuente de la historia.

Uno de ellos, José Precedo, lo explicó ante el Supremo con claridad:"Sé quién es la fuente de la historia. Hay una persona a la que se le pide cárcel y yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo revelarla".

Una reflexión compartida también por el periodista de laSexta Alfonso Pérez Medina, que tuvo que comparecer como testigo:"Evidentemente, cada uno de nosotros sabemos quién es nuestra fuente, quién nos pasó esa noche del 13 de marzo ese correo electrónico. No podemos revelarla, porque eso forma parte de la esencia del periodismo: la confidencialidad de las fuentes".

En la misma línea, el presentador y director de Al rojo vivo, Antonio García Ferreras, se hizo eco de esa defensa del secreto profesional y ha recordado su carácter intocable: "Podemos desvelar la fuente, pero ni queremos ni debemos hacerlo. Es sagrado. A algunos, a lo largo de nuestra vida, nos ha costado alguna cicatriz periodística, pero revelar quién te pasa una información, jamás".

