Ferreras, tras inventarse Ayuso un 'pim pam pum' contra Pradales: "El lehendakari ha tenido clase y nivel para responder"

Antonio García Ferreras reacciona en este vídeo a la manipulación que la presidenta madrileña hace de las palabras del lehendakari. Según Ayuso, le ha amenazado usando una vieja consigna que se proclamaba antaño en el entorno de ETA: "Pim, pam, pum". Nada más lejos de la realidad.

En una entrevista en Telecinco, Isabel Díaz Ayuso manipuló unas palabras de Immanol Pradales. La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha tenido problema alguno en acusarle de supuestamente amenazarla con el "pim, pam, pum" que se proclamaba hace años en el entorno de ETA. Pero nada más lejos de la realidad.

Lo que realmente dijo el lehendakari en el Día de la Patria Vasca fue lo siguiente: "Ayuso entzun, Euskadi euskaldun", es decir, "Ayuso escucha, Euskadi es vasca" o incluso en una traducción más libre "Euskadi habla vasco".

Por su parte, la presidenta madrileña acusaba de esta forma a Pradales: "El lehendakari [...] me mandó un recado un tanto preocupante, porque lo de 'Ayuso entzun, pim, pam, pum', que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante".

"Pues no. No", ha señalado Antonio García Ferreras tras ver estas palabras de Ayuso. Pero es que además, añade el conductor y director de Al Rojo Vivo, "el lehendakari, Pradales, ha tenido clase y nivel [para contestarla] porque incluso le ha pedido disculpas si se ha sentido incómoda".

"Si le incomodó (que hablara de ella en euskera), lo siento, pero en política no todo vale", decía Pradales indiganado con "cómo manipulan burdamente" sus palabras y "cómo se banaliza el uso de la violencia y a ETA". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

