Ferreras, tras la información sobre el 'caso Koldo': "A ver cómo explican esto, ¿o también son chistorras?"

El presentador ha reaccionado a la información que ha salido a la luz, indicando que Koldo y su mujer actuaban como "cajeros automáticos de los gastos extraños" de Ábalos, un ministro que se declaraba "feminista".

Antonio García Ferreras ha reaccionado a los datos que están saliendo sobre el 'caso Koldo' tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) donde, entre otras cosas, se recogen conversaciones de Koldo y su entonces mujer acerca de cómo gestionaban el dinero de José Luis Ábalos.

"Actuaban como cajeros automáticos de los gastos extraños del número dos del PSOE", ha destacado, indicando que en las conversaciones que han salido a la luz también se les puede escuchar hablando de "putas, joyas y dinero".

"¿De dónde salía ese dinero?", se ha preguntado el presentador y director de Al Rojo Vivo, recordando que Ábalos era un ministro socialista que se declaraba "feminista". "Es un sinvergüenza", ha señalado.

Ahora, tras los mensajes y conversaciones que se siguen conociendo, Ferreras ha destacado que habrá que ver cómo lo explican. "¿O también son chistorras?", ha incidido, haciendo referencia a cómo Koldo sigue defendiendo que al utilizar esa palabra realmente hablaban de embutido y no de dinero cuando le pedía a su entonces mujer que se las guardara "en la maleta, bolso o cartera".

