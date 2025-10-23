Ferreras, tras escuchar a Mazón dar consejos sobre DANAs: "¿Se puede tener la cara más dura? Es impresionante"

El president de la Generalitat se ha atrevido a dar consejos para una eventual próxima DANA durante la presentación de un curso dirigido a alumnos. En este vídeo podemos ver la reacción completa de Ferreras.

Este próximo miércoles 29 de octubre se cumple un año de la tragedia de la DANA que se llevó la vida de 229 personas. Sin embargo,y a pesar de la pésima gestión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, él está dispuesto a asistir a los actos del aniversario, a pesar de que un número importante de víctimas no quieren que esté por el desprecio y la falta de sensibilidad con la que el president les ha tratado durante todo este tiempo.

Pero aún hay más: esta misma semana Mazón se ha atrevido a dar consejos para una eventual próxima DANA: "Hay una baja concienciación social sobre el riesgo de inundaciones y riadas", ha asegurado durante la presentación de un curso para alumnos para aprender a gestionar una riada.

En este contexto, el president de la Comunitat Valenciana ha opinado que existe "una baja concienciación social sobre el riesgo de inundaciones y riadas" y ha insistido en la importancia de la prevención.

Tras ver estas declaraciones, el presentador y director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, no ha dudado en reaccionar con cierto, o bastante, mejor dicho, asombro: "¿Se puede tener la cara más dura? Es impresionante. Tendría que apuntarse él a ese curso, porque cuando eres president de la Generalitat no puedes quedarte comiendo cinco o seis horas en El Ventorro y desaparecer. Y no hacer absolutamente nada cuando Valencia se está inundando, cuando tu gente se está muriendo".

"Esa asignatura", añade contundente Ferreras, "la ha suspendido y sigue sin aprobarla. Y debería estar fuera de la presidencia". En el vídeo podemos ver un extracto de estas palabras de Mazón, así como la reacción completa de Ferreras.

