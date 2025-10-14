Ferreras, sobre la el enojo de Trump por la portada de Time: "Es una cabronada por parte de la revista"

El presentador de Al Rojo Vivo ha coincidido con Trump en su crítica a la foto de la portada de Time. Aun así, ha restado dramatismo al asunto: "Que Time diga 'tu triunfo' tras un alto el fuego no es como para enfadarse".

En Al Rojo Vivo se ha analizado la portada de la revista Time, protagonizada por Donald Trump bajo el título "Su logro", en referencia al alto el fuego entre Israel y Hamás, así como la reacción del propio dirigente. Lo que podría haber sido una buena noticia para el presidente —ser elogiado por una publicación de prestigio como Time— se ha convertido, según él, en "la peor portada de todos los tiempos", tal como confesó en Truth Social, la red social que utiliza habitualmente.

El problema, según escribe Trump, es la fotografía y el ángulo escogido. "La revista Time publicó un artículo bastante bueno sobre mí, pero la foto podría ser la peor de la historia", ha criticado Trump. "Hicieron desaparecer mi pelo y luego me dejaron algo flotando sobre la cabeza que parecía una corona diminuta. ¡Qué raro! Nunca me ha gustado que me fotografíen desde ángulos inferiores, pero esta es una foto pésima y merece ser criticada. ¿Qué están haciendo y por qué?", añadía el expresidente estadounidense.

El director y presentador de Al Rojo Vivo ha coincidido parcialmente con Trump al afirmar que "la foto es una auténtica cabronada por parte de Time". Sin embargo, ha matizado: "Pero, vamos, que Time diga 'tu triunfo' después de un alto el fuego tampoco es como para enfadarse".