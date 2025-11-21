Ferreras, tras pedir Ayuso en su discurso que no haya "dos bandos" en España: "Pero ella se posiciona como la gran representante de uno de ellos"

Antonio García Ferreras reacciona en este vídeo al discurso que la presidenta madrileña ha realizado con motivo de la decisión del Supremo de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Tras la polémica decisión del Tribunal Supremo de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de "revelación de datos reservados", Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha realizado una comparecencia sin preguntas celebrando el fallo y cargando contra Pedro Sánchez.

En su discurso, Ayuso ha asegurado que el presidente del Gobierno y el fiscal general del Estado han "cooperado coordinados en operaciones de Estado hasta llegar a ser condenados por el Tribunal Supremo", asegurando que "son hechos propios de una dictadura", al mismo tiempo que ha celebrado este día como "importantísimo para la democracia".

También, Ayuso ha tildado al presidente del Gobierno de "desquiciado" y ha apuntado que "apaga incendios con más gasolina", pidiendo que "todo esto pare de una vez" porque España está dividida y polarizada por "el muro que Sánchez ha levantado".

Tras ver un extracto de estas declaraciones, Antonio García Ferreras ha valorado estas palabras de la presidenta en Al Rojo Vivo: "Pide cordura y respeto, pero ha definido la situación actual como una dictadura. Desconcierta un poco". Y además, "habla de que no puede haber dos bandos y ella se posiciona como la gran representante de uno de los bandos", añade y concluye Ferreras.

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia, así como la opinión del sociólogo Ignacio Urquizu.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.