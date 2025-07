Ferreras destaca cuál es el "gran pecado mortal" del PSOE: "Incluso después del informe de la UCO, algunos tenían dudas sobre Cerdán"

Antonio García Ferreras ha reflexionado sobre la situación del PSOE tras el estallido del 'caso Koldo-Cerdán-Ábalos', destacando que el gran "pecado mortal" que ha cometido el equipo del presidente del Gobierno ha sido que "se han creído a Santos Cerdán".

"Creo que, incluso después del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), algunos tenían dudas", ha destacado en Al Rojo Vivo.

El presentador ha recordado que, pese a todo lo que estaba saliendo a la luz, había personas del partido que seguían poniéndole como un "ejemplo de ética y referencia moral del PSOE".

Un momento que ha aprovechado para destacar que la credibilidad "no cotiza al alza" en Santos Cerdán, tras escuchar cómo en el pasado negaba tener algún tipo de relación con Koldo García, asegurando que no había estado nunca con él y que no le conocía.