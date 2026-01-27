Ferreras defiende la regularización de migrantes: "La historia de la humanidad es la historia de las migraciones"

El director y presentador de Al Rojo Vivo responde a las críticas del PP, como las de Xavier García Albiol, a la regularización de migrantes: "Es un discurso catastrofista. Ha habido seis regularizaciones y el país no se ha hundido; ha ido a mejor".

La regularización de migrantes que el Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros busca dar respuesta a la realidad de cientos de miles de personas que ya viven en España. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado que las personas en situación irregular podrán solicitar su regularización entre abril y el 30 de junio de este año. Un plazo de dos meses destinado, según ha señalado, a "reconocer, dignificar y garantizar oportunidades y derechos" a quienes ya forman parte de la sociedad española, en lo que ha calificado como un hito "histórico".

En Al Rojo Vivo, su director y presentador, Antonio García Ferreras, ha analizado las reacciones del Partido Popular ante esta medida. "Se percibe un cambio de rumbo en el PP porque Vox crece con el discurso antimigración y algunos han pensado: a ver si nos vamos a quedar atrás", ha apuntado. No obstante, ha señalado posiciones especialmente críticas dentro del partido, como la del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ha calificado la regularización de "auténtica barbaridad" y ha planteado si un inmigrante irregular con antecedentes policiales podría verse "premiado" con la residencia. "No es política migratoria, es rendición y caos", ha llegado a afirmar através de X.

Ante estos argumentos, Ferreras ha sido contundente. "Es un discurso un poco catastrofista, apocalíptico. Ha habido seis regularizaciones anteriores y el país no se ha hundido; es más, creo que ha ido a mejor", ha defendido.

El periodista ha ido más allá y ha apelado a una reflexión de fondo. "Como seres humanos deberíamos entenderlo: la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. ¿Qué pasa, que hemos estado siempre aquí los mismos?", ha planteado.

Y ha concluido con un argumento práctico: "Incluso dejando a un lado lo moral, este país no podría funcionar sin ellos".

