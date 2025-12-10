Ahora

nuevas denuncias

Ferreras, sobre el 'caso Salazar': "Desde el Gobierno y desde Ferraz han trabajado para tranquilizarle y garantizar que siguiera cobrando"

Las denuncias de acoso sexual ignoradas en el caso Salazar y la nueva acusación contra el presidente de la Diputación de Lugo vuelven a poner en cuestión la gestión del PSOE, una pauta que Ferreras resume sin ambages: "Falta prevención y falta reacción".

Primero llegó el impacto del caso Salazar y las denuncias que permanecieron olvidadas durante meses. Ahora, la acusación contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, vuelve a situar al PSOE bajo una intensa lupa por su manera de gestionar los casos de acoso.

Antonio García Ferreras, director y presentador de Al Rojo Vivo, ha criticado la respuesta del partido: "Aquí hay una falta de prevención y una falta de reacción".

Respecto al caso Salazar, Ferreras fue aún más tajante y ha subrayado el intento de protección institucional: "Estoy absolutamente convencido de que ha habido una operación para taparlo y otra para que siguiera teniendo ingresos. Desde el Gobierno y desde Ferraz han trabajado para que él estuviera tranquilito y siguiera recibiendo dinero. Había quien se ocupaba de protegerlo porque era un hombre muy poderoso".

