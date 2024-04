El periodista Ferran Casas, subdirector de Nació Digital, asegura en Al Rojo Vivo que "en ningún caso" Carles Puigdemont dejará la política activa , tal como ha anunciado el mismo Puigdemont en una entrevista si no fuera elegido presidente.

Ahora bien, añade el periodista que "es una evidencia que si Puigdemont no es president de la Generalitat, no cogerá el acta de diputado y no creo que vaya a estar en el Parlament, y no va a ser jefe de la oposición".

Y si eso ocurre, esto es, "si Junts no está en Govern y está en la oposición, dentro de Junts todos por hecho que le retirará al apoyo a Pedro Sánchez y que habrá nuevas elecciones en España, y que a esas elecciones, quizá Puigdemont vaya a presentarse". En el video toda la información al completo.