Fernando Berlín, tajante sobre la comparecencia del presidente en el Senado: "'Houdini Sánchez' arrolló al PP en la comisión"

El periodista Fernando Berlín analiza en este vídeo la comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado, a petición del PP, en la comisión de investigación del llamado 'caso Koldo'.

Este jueves 30 de octubre, el presidente del Gobierno comparecía en el Senado, a petición del PP, en la llamada comisión de investigación del caso Koldo. La tensión entre Pedro Sánchez y Alejo Miranda, el diputado del PP encargado de hacerle las preguntas, fue máxima.

Sin embargo, y según Fernando Berlín, periodista y director de Radiocable.com, hubo un claro ganador: "'Houdini Sánchez' arrolló al PP en la comisión de invesitgación del caso Koldo".

Y es que "el PP había presentado esta comisión de investigación como la solución definitiva [contra Sánchez]", argumenta Berlín, recordando cómo Feijóo en tribuna parlamentaria dijo: 'Hasta aquí hemos llegado, a partir de este momento, queda usted convocado en la comisión de investigación del caso Koldo, en el Senado'.

Y lo que vimos fue, destaca Berlín, "un espectáculo por parte del PP con un interrogatorio muy mediocre y a un presidente que usó todos los argumentos retóricos y también algunas falacias retóricas para escapar como Houdini de esta emboscada". Por tanto, una vez más, "'Houdini Sánchez arrolló al PP", concluye el periodista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

