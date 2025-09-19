Ahora

Opinión

Fernando Berlín, tajante sobre la actitud del PP ante la situación en Gaza: "Lo juzgará la historia"

El periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, analiza en este vídeo la actitud que está teniendo el PP con respecto al genocidio que Israel está cometiendo en Gaza: "Porque es un genocidio", afirma.

El periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, asegura tajante que el Gobierno de España "está siendo contundente en señalar el genocidio, porque es un genocidio ante los ojos del mundo. No hace falta que ningún juez lo diga".

Por ello, señala la actitud que está teniendo el PP, que, en realidad, indica, "está escamoteando relaciones internas en España con los lobbies y con los financiadores" y no se quiere pronunciar porque "no quiere problemas".

Una actitud, afirma Berlín, que "no lo vamos a juzgar nosotros, ni siquiera sus votantes, que también lo están empezando a hacer, sino la historia (...) Porque todo está registrado". En el vídeo podemos ver con detalle su exposición.

Las 6 de laSexta

