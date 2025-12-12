Carmen Morodo, sobre la trama Leire Díez: "Estamos ante una corrupción sistémica que afecta a las estructuras del Estado"

La periodista analiza los nuevos registros que ha realizado la UCO y rechaza que el presidente desconociera lo ocurrido: sostiene que han sido años de un liderazgo personalista, "casi cesarista", marcado por pocos mandos y un claro debilitamiento de los controles.

Carmen Morodo ha analizado en Al Rojo Vivo los registros realizados este viernes, cuando la Unidad Central Operativa acudieron a la Dirección General de Patrimonio del Estado, al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales —ambos dependientes de Hacienda— y a Cofivacasa, la sociedad instrumental íntegramente participada por la SEPI.

Según la periodista, lo que está aflorando apunta a "una corrupción sistémica, estructural", con empresas implicadas y presuntos amaños en la adjudicación de contratos: "Es muy relevante que los registros se estén produciendo en el corazón mismo del Estado, como puede ser la SEPI".

Morodo también rechaza la idea de que el presidente del Gobierno desconociera lo ocurrido: "A mí no me vale el 'no sabía'. Estos han sido años de un liderazgo muy personalista, casi cesarista, en los que mandaban muy pocos y donde se ha producido un claro debilitamiento de los controles".

Y concluye insistiendo en la gravedad del caso: "Estamos ante una corrupción sistémica que afecta a las estructuras del Estado".

