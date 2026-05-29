Fernando Berlín: "Hay actores políticos en España dispuestos a aprovechar cualquier situación para intentar derribar al Gobierno"

"Creo que el PSOE haría mucho mejor en poner en marcha esas 30 medidas que tenía encima de la mesa para luchar contra la corrupción y que va retrasando, en lugar de estar tan enfocado en el relato y no en la solución", afirma el periodista Fernando Berlín.

Tras saltar a la luz el auto del caso Leire, más las nuevas imputaciones de esta causa, entre ellas, la de Santos Cerdán, el presidente del Gobierno, a petición propia, pero con la presión de sus socios, ha pedido comparecer en el Congreso (también por el caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente Zapatero), mientras en el Gobierno tiran de matices: Ángel Víctor Torres habla de "show" de la UCO y Elma Saiz pide "respeto" a la justicia.

"Creo que hay actores políticos en España dispuestos a aprovechar cualquier situación para derribar al Gobierno. Es lo que hacen las oposiciones", afirma el periodista Fernando Berlín, director de radiocable.com

Ahora bien, "la cuestión es que, en esta ocasión, parece que lo que estamos conociendo tiene visos de ser descubrimientos muy graves, con altas implicaciones judiciales para el PSOE. De manera que, independientemente de que haya quien trate de aprovechar la situación, el problema es que alguien ha tocado hueso", afirma

Por eso, señala y concluye Berlín, "creo que el PSOE haría mucho mejor en poner en marcha esas 30 medidas que tenía encima de la mesa para luchar contra la corrupción y que va retrasando, en lugar de estar tan enfocado en el relato, y no en la solución".

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