Fernando Berlín, sobre el escándalo del exDAO: "El daño es extraordinario para toda la Policía, cualquier detención ahora mismo es cuestionada"

El periodista Fernando Berlín revela que el que el exDAO pueda beneficiarse de la jubilación y no de una suspensión de empleo y sueldo ha provocado mucho revuelo en los sindicatos policiales.

Hace apenas tres días conocíamos el escándalo que hoy sacude a la Policía Nacional: la denuncia de una subordinada del exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, presentada este martes contra el hasta ahora número dos del cuerpo por presunta agresión sexual.

González dimitió tras conocerse esta denuncia que recoge un "abuso de superioridad" por parte de González que acabó derivando en esa presunta agresión, así como en una situación de acoso y "presiones" para intentar que evitase denunciar y que el escándalo trascendiera.

El exDAO pasará directamente a la jubilación, sin pasar así por un expediente interno: "El que pueda beneficiarse de la jubilación y no de una suspensión de empleo y sueldo ha provocado mucho revuelo en los sindicatos policiales", revela el periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com.

El daño de este escándalo, subraya Berlín, "es extraordinario para toda la policía. En este momento no solo afecta al DAO, sino que cualquier detención es cuestionada ahora mismo porque los responsables de la seguridad están siendo señalados por un suceso tan deleznable como este". Habrá que ver si además "ha habido ocultación y si ha habido gente alrededor que lo sabía", concluye.