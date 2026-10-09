Fernando Berlín destaca la ventaja de solo cuatro puntos del PP sobre el PSOE que refleja el barómetro de laSexta: "Entiendo la preocupación del PP"

El periodista Fernando Berlín, de Radiocable.com, analiza en Al Rojo Vivo el barómetro publicado por laSexta este viernes, 9 de octubre, para las elecciones generales del 29 de noviembre.

A falta de conocer qué partidos se integran finalmente en Fren Amplio y cómo se organiza la izquierda a la izquierda del PSOE, las encuestas, con estos partidos de izquierda por separado, dan de momento una mayoria abosluta a PPy Vox.

Según la última encuesta de InvyMark para laSexta, publicada este viernes 9 de octubre (con Frente Amplio y Podemos por separado), el PP ganaría las elecciones con el 32,8% del voto, el PSOE obtendría un 28%, Vox un 18,8% y Sumar, un 6,3%. Por debajo quedarían Podemos (3,2%), ERC (1,9%), Se acabó la fiesta (1,8%), EH Bildu (1,5%), Junts (1,2%) y PNV (1,1%).

La reacción de Fernando Berlín, periodista y director de La Cafetera.com reacciona a estos datos y señala irónico: "Viendo estos datos lo que me sorprende es que, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez ha pactado con los 'bilduetarras', que ha roto España, que se ha arrodillado ante tal, que solo haya una diferencia de cuatro puntos entre el PSOE y el PP...".

De este modo, "entiendo la preocupación del PP y quizá eso explique el nivel de hipérbole y exageración que hemos vivido toda la legislatura", afirma contundente Berlín. En el vídeo, podemos ver algunos detalles de este barómetro.

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