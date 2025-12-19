Fernando Berlín, sobre los casos de acoso: "Es una cosa extendida en los partidos y cuando tienen que reaccionar, titubean"

El periodista ha reaccionado a la actuación del PP frente a las denuncias por acoso que han salido a la luz contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. "No parece que vayan a tomar medidas más contundentes".

El Partido Popular trata de desvincularse del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, tras las acusaciones de acoso sexual contra él, aunque rechaza tomar medidas excusándose en que ya no es militante del partido.

Por su parte, el alcalde de Algeciras ha asegurado que seguirá en su cargo como alcalde. Landaluce ha defendido que no se irá pese a las denuncias por acoso conocidas en los últimos días y a los audios en los que su abogado trató de desacreditar a una concejala, pidiéndole que asumiese un desequilibrio mental.

Fernando Berlín ha recordado cómo el PP se mostró muy crítico ante los casos de acoso en el PSOE, indicando que ver cómo están actuando ahora, cuando les afecta a ellos, es la demostración de que este es un asunto extendido en todos los partidos, que cuando tienen que reaccionar, "titubean". "Nadie afronta el asunto", ha asegurado.

Además, ha explicado que el alcalde tiene fama de ser un tipo con "bastante mano dura" y con una posición dentro de la zona "poco atacable" porque lleva muchos años. De esta forma, no cree que vayan a tomar medidas mucho más contundentes contra él que "las estéticas".

