Ahora

Denuncias por acoso

Fernando Berlín, sobre los casos de acoso: "Es una cosa extendida en los partidos y cuando tienen que reaccionar, titubean"

El periodista ha reaccionado a la actuación del PP frente a las denuncias por acoso que han salido a la luz contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. "No parece que vayan a tomar medidas más contundentes".

Fernando Berlín, sobre los casos de acoso: "Es una cosa extendida en los partidos y cuando tienen que reaccionar, titubean"

El Partido Popular trata de desvincularse del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, tras las acusaciones de acoso sexual contra él, aunque rechaza tomar medidas excusándose en que ya no es militante del partido.

Por su parte, el alcalde de Algeciras ha asegurado que seguirá en su cargo como alcalde. Landaluce ha defendido que no se irá pese a las denuncias por acoso conocidas en los últimos días y a los audios en los que su abogado trató de desacreditar a una concejala, pidiéndole que asumiese un desequilibrio mental.

Fernando Berlín ha recordado cómo el PP se mostró muy crítico ante los casos de acoso en el PSOE, indicando que ver cómo están actuando ahora, cuando les afecta a ellos, es la demostración de que este es un asunto extendido en todos los partidos, que cuando tienen que reaccionar, "titubean". "Nadie afronta el asunto", ha asegurado.

Además, ha explicado que el alcalde tiene fama de ser un tipo con "bastante mano dura" y con una posición dentro de la zona "poco atacable" porque lleva muchos años. De esta forma, no cree que vayan a tomar medidas mucho más contundentes contra él que "las estéticas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PP embarra el final de la campaña electoral en Extremadura extendiendo la sombra de un falso pucherazo
  2. Sánchez desvela que ya se reunió con Yolanda Díaz en plena tensión y no considera una deslealtad la postura crítica de Sumar
  3. El WhatsApp que demuestra que Abascal intentó provocar la disolución de Revuelta "cuanto antes": "Y después nos tomamos los cafés que quieras"
  4. La Unión Europea acuerda conceder un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania financiado con deuda común
  5. La exjefa de gabinete de Pradas declara ante la jueza de Catarroja que el día antes de la DANA se hablaba de "mensajes masivos"
  6. Desclasificadas hasta 68 imágenes sobre Epstein: de su relación con Noam Chomsky o Bill Gates hasta fotos de chicas desnudas