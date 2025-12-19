Ahora

Fernando Berlín: "El PSOE atraviesa una crisis existencial gravísima y sus socios en el Consejo de Ministros necesitan gestos"

Para el analista de Al Rojo Vivo, en plena crisis política los gestos del Gobierno son decisivos: sin señales claras, "es muy difícil que los aliados sobrevivan". Por eso, aunque cambiar ministros no resuelva el fondo del problema, sí lanza un mensaje de reacción.

En Al Rojo Vivo, Fernando Berlín ha descrito la situación del PSOE en uno de sus cierres de año más difíciles como la de un partido "sometido a presiones extraordinarias" y sumido en "una crisis existencial gravísima", mientras que, ha advertido, sus socios en el Consejo de Ministros "necesitan gestos".

Berlín ha señalado que todo apuntaba a que uno de los anuncios de Pedro Sánchez sería una remodelación del Gobierno, una demanda a la que se sumó Yolanda Díaz. Sin embargo, al descartarse esa opción, "quien se ha quedado descolocada es Yolanda Díaz", ha afirmado.

A su juicio, los gestos son imprescindibles en un momento como este, porque "es muy difícil para los aliados sobrevivir políticamente a esta crisis" sin señales claras de reacción por parte del Ejecutivo. Con todo, ha matizado que cambiar el Consejo de Ministros, por sí solo, no resolvería los problemas de fondo: "No soluciona nada en sí mismo, pero sí tiene un valor simbólico, es un gesto de movimiento".

