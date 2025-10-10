Fernando Berlín, sobre el caso Koldo: "¿Qué clase de impunidad sentían para actuar con prácticas tan cutres durante tanto tiempo?"

El analista califica de "demoledores" los nuevos audios del caso Koldo y alerta sobre la impunidad de los implicados: "Me aterra pensar que, en la política, esto esté mucho más extendido de lo que imaginamos los ciudadanos".

En Al Rojo Vivo, Fernando Berlín ha calificado de "demoledores" los nuevos audios que han salido a la luz sobre el caso Koldo. "Para el Partido Socialista, esto supone una herida de enorme profundidad. Es un territorio muy espinoso, porque hablamos de conductas sexuales, de prostitución, de cuestiones morales que rozan lo chusco", ha afirmado.

Berlín se ha preguntado qué clase de impunidad sentían los implicados para comportarse de esa manera durante tanto tiempo sin que saltaran todas las alarmas."¿Qué tipo de sensación de impunidad tenían como para desenvolverse así durante años, y además con temas tan cutres?", se ha cuestionado.

El periodista ha manifestado que sigue sin entenderlo, especialmente por el nivel de exposición pública de figuras como Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán. "Sabes que estás vigilado, fiscalizado, que eres objeto de interés de numerosos gobiernos extranjeros y que todas tus debilidades pueden convertirse en una potencial arma de destrucción para el Gobierno".

Berlín ha vinculado esa situación con la repentina salida de Ábalos del Ejecutivo: "Creo que la razón por la que Ábalos desapareció del Gobierno de la noche a la mañana estaba relacionada con esto".

Finalmente, ha expresado su preocupación:"Me aterra pensar que, dentro del ámbito político, esto esté mucho más extendido de lo que imaginamos los ciudadanos".