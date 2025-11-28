Fernando Berlín, tras los avisos de Ábalos: "Desde los tiempos de Roldán, siempre que alguien ha amenazado con tirar de la manta, ha sacado una mantita"

"Es ingenuo pensar que amenazar al presidente como si pudiera solucionar un problema en el que te has metido tú", afirma el periodista Fernando Berlín tras las amenzas que tanto Koldo como Ábalos van profiriendo en distintos medios de comunicación. En el vídeo, los detalles.

Antes de entrar en prisión, José Luis Ábalos concedió una entrevista a El Mundo en la que señaló a Begoña Gómez, asegurando que Javier Hidalgo (Air Europa) "habló con ella". Sin embargo, es cierto que dentro del texto, el que fuera ministro de Transportes no le imputa delito alguno. Ahora bien, ¿hasta qué punto o cuánto van a 'tirar de la manta' Ábalos y Koldo una vezlos dos en la cárcel?

Este jueves, el juez Leopoldo Puente decretó para ellos prisión provisional y sin fianza y han pasado ya su primera noche en Soto del Real (Madrid). Por su parte, Fiscalía Anticorrupción pide para Ábalos 24 años de cárcel y 19 para Koldo.

El periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, cuestiona la estrategia de ambos de hablar largo y tendido en los medios de comunicación y, en cambio, callar ante el juez: "No sé cómo les va a ser de eficaz esto".

Ahora bien, según Berlín, "siempre que alguien ha dicho que va a tirar de la manta, luego ha sacado una mantita. Desde los tiempos de Roldan. Hemos visto a gente decir que iban a hacer caer Gobiernos y que... Todo lo que dicen tienen que probarlo".

Pero, aún así, lo que "no entiendo", confiesa Berlín, "es qué puede hacer el Gobierno una vez todo este caso se ha metido ya en el circuito judicial".

Esto es, "por interés que tuviera Sánchez en ayudarle en la causa (...) los márgenes del presidente no son los que están calculando. No hay más que ver lo que ha pasado con la Fiscalía. Es ingenuo pensar que puedas amenazar al presidente como si pudiera solucionar un problema en el que te has metido tú", señala.

Y además, remata Berlín, "las acusaciones son en buena medida por los audios y grabaciones del propio Koldo. Es decir, son sus propios autopruebas las que los están culpando".

En el vídeo podemos ver al completo su intervención.