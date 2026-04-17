Berlín señala que Vox será "determinante" en Extremadura en las políticas que han exigido: "Materias como la migración, donde quieren marcar su impronta"

El periodista Fernando Berlín reflexiona sobre el acuerdo alcanzado entre PP y Vox en Extremadura, en el que Vox asume la vicepresidencia y dos consejerías. En el vídeo, los detalles.

PP y Vox han llegado a un acuerdo. María Guardiola cede a la ultraderecha una vicepresidencia y dos consejerías: Familia, Desregulación y Servicios sociales y Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

Y consiguen, además, "ser determinantes en políticas, en las políticas que han exigido en materia, que son de estructura ideológica, como la inmigración, donde quieren marcar su su impronta", afirma y reacciona el periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com.

Y lo hacen, además, "recuperando el discurso de los derechos sociales y de las ayudas... Qué lejos esos tiempos donde todo eran chiringuitos y donde el Estado paternalista financiaba la vida de los ciudadanos...", ironiza el periodista, haciendo referencia al discurso de Vox.

Sin embargo, a pesar de todo los puntos de este acuerdo y del acuerdo en sí, "a mí lo que me llama la atención es que todo esto se veía venir, era previsible", afirma Berlín. Esto es, "no es que fuera tanto un teatro, que cuando Guardiola llamaba machista a Abascal o cuando los periódicos titulaban diciendo que el acuerdo era imposible, en realidad lo que estaba era haciéndose tardar. Nada más", concluye.

En el vídeo podemos completa su internveción, así como la reacción de la periodista Ángeles Caballeroy la del propio Antonio García Ferreras.

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