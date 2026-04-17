Ferreras reacciona al acuerdo PP-Vox en Extremadura: "Hay un toquecito xenófobo e islamófobo"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reacciona al acuerdo al que han llegado PP y Vox en Extremadura, en el que los de ultraderecha asumen en la región una vicepresidencia y las consejerías de Familia y Servicios Sociales y Agricultura. En el vídeo, los detalles.

Después de casi cinco meses con el Gobierno extremeño bloqueado, desde el 21 de diciembre que se celebraron las elecciones en Extremadura, PP y Vox han llegado a un acuerdo. María Guardiola cede a la ultradeerecha una vicepresidencia y dos consejerías: Familia, Desregulación y Servicios sociales y Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

"Hay un toquecito xenófobo, islamófobo...", reacciona contundente Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, al conocer todos los puntos de este pacto. Es más, también hay puntos "bastante controvertidos" sobre la memoria democrática, añade el periodista.

Según informa en este mismo vídeo, la periodista Inés García, señala, por ejemplo, la página 19, que señala cómo uno de los objetivos de este pacto es impulsar esa Ley de concordia y, entre otras cosas, tienen pensado declarar bien de interés cultural la Cruz de los Caídos de Cáceres desde el primer día de su Gobierno.

En el vídeo podemos ver las reacciones a este acuerdo de los periodistas Juanma Lamet, Fernando Berlín o Ángeles Caballero.

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