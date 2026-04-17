Ángeles Caballero reflexiona sobre las consecuencias del acuerdo PP-Vox en Extremadura: "¿En qué papel queda Guardiola al tragarse semejante sapo?"

La periodista Ángeles Caballero analiza el acuerdo al que han llegado PP y Vox en Extremadura, en el que los de ultraderecha asumen en la región una vicepresidencia y las consejerías de Familia y Servicios Sociales y Agricultura. En el vídeo, los detalles.

Al fin, PP y Vox han llegado a un acuerdo en Extremadura con grandes cesiones a la ultraderecha, que asume la vicepresidencia, y las consejerías de Agricultura, Ganadería y Medio Natural y Desregulación, Familia y Servicios Sociales.

Tras leer al completo el acuerdo, el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reacciona contundente: "Hay un toquecito xenófobo, islamófobo... Y también sobre la memoria democrática hay aspectos bastante controvertidos". De hecho, informa el periodista que el acuerdo muestra como uno de los objetivos de este pacto es impulsar esa Ley de concordia y tienen pensado declarar bien de Interés cultural la Cruz de los Caídos de Cáceres de desde el primer día de su gobierno.

Ángeles Caballero, periodista de 'El País', se muestra contundente con este acuerdo donde algunas de las claves son, según PP-Vox, impuestos, migración y okupas. "La importancia de los impuestos para todos y más en una comunidad como Extremadura, que siempre está en el furgón de cola de desarrollo y de cifras económicas; la inmigración, en una comunidad con un gravísimo problema de despoblación, especialmente en la provincia de Cáceres... Me pregunto hasta qué punto son estas las prioridades y las necesidades que pueden tener los y las extremeñas".

Señala además Caballero que hay puntos de ese acuerdo que pueden ser "inconstitucionales", ahora bien, con todo esto, Caballero lanza una pregunta clara: "Me pregunto en qué papel queda la propia María Guardiola, a la que hemos visto encabezar y defender un PP y una derecha con toques progresistas, por ejemplo, en materia como el feminismo y, de repente, ahora tragarse semejante sapo".

Es más, subraya Caballero, "me estoy acordando de todos aquellos que dicen y que acusan al presidente del Gobierno de llegar al poder sin ningún tipo de escrúpulos con tal de mantenerse en él... ¿Qué dicen ahora de esa mujer [Maria Guardiola] que defendía hace tiempo unos valores y que ahora posa con su socio de Vox diciendo que ahora está todo bien?", reflexiona y concluye Caballero. En el vídeo, podemos ver al completo esta información y análisis.

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