Fernández Urbaneja, sobre la guerra comercial de Trump: “Europa unida es más potente que Estados Unidos en lo económico”

El "día de la liberación" se acerca, y el presidente Donald Trump se prepara para revelar los aranceles masivos que, según él, devolverán a América a una era dorada de autosuficiencia.

Sin embargo, Fernando González Urbaneja, periodista y director de la revista 'Consejeros', no comparte este optimismo. "Trump decía que quería una rebaja histórica de impuestos: no va a ser posible. Hipotecas más baratas: no serán posibles porque subirán los tipos de interés. Descenso del coste de la vida: no será posible para Estados Unidos porque, con los aranceles, subirá. Y una economía floreciente: no será posible".

Por otro lado, la parálisis de la cadena de suministro también se agravará. Todo esto supone, para el periodista, "una catástrofe generalizada".

En cuanto a la Unión Europea, señala que habrá que esperar su reacción pero cree que Europa tiene una gran oportunidad: "Europa unida es más potente que Estados Unidos en lo económico, aunque no en lo militar. Se nos ha desencadenado una tormenta y tenemos que poner a prueba nuestras defensas y nuestra capacidad de salir adelante".