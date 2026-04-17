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Juanma Lamet analiza el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura: "En lo programático cede más el PP"

El periodista Juanma Lamet reflexiona sobre el acuerdo alcanzado entre PP y Vox en Extremadura, en el que Vox asume una vicepresidencia y dos consejerías. En el vídeo, los detalles.

Lamet

Tras meses de bloqueo, desde el 21 de diciembre, PP y Vox han llegado a un acuerdo. Los de Vox asumen una vicepresidencia y dos consejerías: Familia, Desregulación y Servicios sociales, y Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

El periodista de 'El Mundo', Juanma Lamet, reflexiona: "Me parece un paso fundamental, una nueva era para la reconfiguración de la correlación de fuerzas de la derecha". Añade que "en lo formal y político cede más Vox, porque deja de situarse a sí mismo en la impugnación del sistema y en los esencialismos contra el bipartidismo".

Pero, subraya, por contra, que "en lo programático cede más el PP": "Hay que ver hasta qué punto esas medidas sobre inmigración, de prioridad nacional para las ayudas sociales y determinado tufillo xenófobo se trasladan a la realidad". Creo que no se puede priorizar a los españoles sobre los extranjeros constitucionalmente y que, por tanto, eso quedará en agua de borrajas", concluye Lamet.

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