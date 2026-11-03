La reflexión de Garzón tras anunciar Puente medidas de seguridad: "La inversión en capital en el tren se desmoronó a partir del año 2010"

Tras anunciar el ministro de Transportes, Óscar Puente, algunas medidas de seguridad en todo el sistema ferroviario, el exministro de Consumo Alberto Garzón señala que son "medidas que tienen como intención tranquilizar a una población que lógicamente en este momento estamos todos conmocionados por lo que ha sucedido y tenemos un miedo que aunque sea irracional existe y está ahí al medio de transporte que es el ferrocarril". Porque lo que ha ocurrido, argumenta, "independientemente de los factores que finalmente la investigación acabe esclareciendo, tienen que ver con factores estructurales".

De este modo, recuerda Garzón que "la inversión en capital, en ferrocarril, se desmoronó a partir del año 2010 y no se pudo volver a recuperar hasta pasada la pandemia, y probablemente no en una magnitud suficiente como para corregir todo lo que habían sido los recortes anteriores".

Por lo tanto, insiste en que "es un problema estructural" y en que "ninguna medida en el día de hoy va a recuperar el estado y la calidad que existían en los servicios de hace 15 años porque sencillamente ahora hay muchísimos más viajeros y hay una infraestructura mucho más deteriorada y desgastada". Y ello, "exige medidas estructurales que, lógicamente, van mucho más allá de esta campaña electoral y van mucho más allá de las medidas que se están presentando en el día de hoy", concluye Garzón.

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