La incidencia por casos de coronavirus está disparada en España. Según los datos esgrimidos ayer por Sanidad, en solo 24 horas la tasa de contagios ha subido en 17 puntos, aupada por el aumento de la infección entre la gente que no ha recibido la vacuna, principalmente menor a 30 años.

Un hecho que, según expertos como José Martínez Olmos, exsecretario general de Sanidad, sitúa a España al frente de una quinta ola; no obstante, con matices: "Empieza a apuntar hacia una quinta ola en la población no inmunizada. No es una ola de enorme intensidad, y eso quiere decir que, con medidas, podemos frenar el incremento de la incidencia", ha aseverado este viernes en Al Rojo Vivo.

De acuerdo con Olmos, "el impacto clínico y asistencial no va a ser el mismo que en la tercera ola", donde el riesgo clínico era mucho mayor, según el experto, y el número de cobertura vacunal era visiblemente más bajo, ya que a día de hoy más de la mitad de la población española ha recibido al menos una dosis de la inyección contra el COVID-19.

"No vamos a ver ese tipo de ola, pero no daría por perdido ganarle al virus tomando medidas", insiste el experto. Por ello, admite que el impacto del virus es especialmente preocupante entre los menores de 29 años —según los últimos datos, la IA en este grupo ya supera los 366 casos, por encima del riesgo extremo—, e incide en la importancia de que se esté compartiendo esta información: "La exigíamos hace tiempo para tomar decisiones", ha concluido.

"El impacto clínico y asistencial no va a ser el mismo que en la tercera ola"

Exactamente lo mismo ha defendido otro experto, en este caso Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, que en TVE ha señalado que "estamos en presencia de una quinta ola en el grupo de edad que va entre los 15 y los 39 años".

Sin embargo, en la misma línea que Olmos, Acuña también subraya que el impacto de esta ola será menor que el de la que se sufrió a principios del año pasado, aunque podría poner en jaque los servicios de asistencia: "No tendrá el mismo impacto en términos de mortalidad y colapso de UCI, pero sí tendrá impacto en la atención primaria y riesgo intensificado de contagio para los jóvenes y las personas que no tengan la pauta completa de vacunación", ha explicado.

Preocupación en los datos

La subida de la incidencia entre los más jóvenes ha coincidido con el macrobrote originado en viajes de fin de curso a Mallorca, que suma ya al menos 1.850 contagios y deja a un joven ingresado en la UCI.

Por comunidades autónomas, Cataluña acusa la mayor subida de la incidencia en la última jornada: está en 238,38 casos de COVID-19 por 100.000 habitantes, el mayor dato de España, tras subir 55,6 puntos en un día. Un hecho que incluso ha llevado a la región a adelantar la inmunización de todos los mayores de 16 años, que ya pueden acceder al sistema de autocita de la Generalitat.

En este sentido, los menores de 30 años son en este momento el grupo con la menor cobertura vacunal: según Sanidad, hasta ahora solo el 12,5% de los jóvenes de entre 20 y 29 años tienen al menos una dosis y apenas el 10,1% tiene la pauta completa. Además, solo un 1% de los adolescentes de 12 a 19 años han comenzado su inmunización.