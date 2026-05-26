Escolar: "Con el sumario sobre la mesa, sigo sin tener tan claro que Zapatero sea el líder de la banda"

Este lunes, conocimos el sumario del caso Plus Ultra, donde está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y según analiza el periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, esto solo acaba de empezar, ya que "la semana pasada hubo una entrada y registro en un montón de sitios muy sensibles donde se llevaron un montón de información".

Y sobre esa información, añade el periodista, "habrá nuevos informes de la UDEF, nuevas diligencias del juez en los interrogatorios, nuevas pruebas, nuevos imputados, nuevos testigos....". De hecho, uno de los puntos más débiles que tiene Zapatero, afirma Escolar, señalando es "la clave de esta historia" es "la amistad tan cercana y la confianza tan cercana en alguien que está pringado hasta arriba. ¿Alguien que tiene dinero en efectivo en casa es alguien de fiar en este momento del siglo?".

Ahora bien, con esto "no quiero decir que con las cosas que estén sobre la mesa Zapatero sea ya hoy culpable", confiesa Escolar. "Porque yo sigo pensando que todavía hay dudas y explicaciones alternativas a las que plantea la Policía cuando dice bueno, pues que él, que este señor Julio Martinez es su testaferro y que el líder de la banda es Zapatero. Eso por ahora no lo sé. Y con los papeles que hay en el sumario sigo sin tenerlo tan claro como lo tiene la UDEF. Pero sí que creo que hay indicios de sobra para investigar. Y sí que creo que esta situación, por supuesto, que puede empeorar para el PSOE", añade el periodista.

Estos momentos, destaca Escolar, le recuerdan a lo que vivimos hace un año con el sumario y la investigación sobre Santos Cerdán, "y esa sensación de que el Gobierno caía de manera inminente". Aunque es cierto que Santos Cerdán y Zapatero no son lo mismo: "Santos Cerdán es un pie de página y Zapatero es un protagonista de la historia del PSOE, y esto tiene una carga de profundidad mayor", afirma. En el vídeo podemos completa su intervención.

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