Escolar señala el "difícil problema" que puede tener Teresa Peramato: "Encontrarse con una Fiscalía que hace mucho tiempo que no es jerárquica"

El periodista Ignacio Escolar analiza y reflexiona sobre el nombre propuesto por el Gobierno para sustituir a García Ortiz como fiscal general del Estado: la salmantina Teresa Peramato. En el vídeo, todos los detalles.

El periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, subraya la propuesta del Gobierno de la fiscal Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz, tras su insólita condena, aún sin sentencia, por el Tribunal Supremo y su posterior renuncia.

"Es una muy buena elección. Cuando se habla de que es una gran especialista en violencia machista, es que es la principal especialista reconocida entre todo el mundo feminista y entre la propia judicatura. Es la persona que más sabe de esto en España", afirma Escolar, añadiendo además su "intachable carrera" como fiscal y que hará, por ende, un "papel estupendo".

Ahora bien, en el caso de que Peramato llegue finalmente a ser fiscal general del Estado, "tendrá un problema difícil", señala Escolar: "Se encuentra con una Fiscalía que se supone que es jerárquica pero que, en la práctica, hace mucho tiempo que no lo es". En el vídeo podemos ver al completo esta reflexión, así como un perfil de la posible nueva fiscal general del Estado.

