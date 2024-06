Ignacio Escolar, director del diario.es, no descarta la posibilidad de que haya una moción de censura del PP contra Pedro Sánchez tras las elecciones europeas como ha dicho el propio Feijóo en una entrevista en Espejo Público. Con el apoyo de los de Junts y Carles Puigdemont "si es útil en un contexto adecuado", ha asegurado el líder de la oposición.

"No descarto la posibilidad porque creo que hay movimientos alrededor de esa posibilidad que es compleja porque el PP tendría que dar muchas explicaciones a sus votantes. Porque cómo es posible que la causa para echar a Pedro Sánchez sean sus alianzas con Junts y que para solventarlas te alíes con Junts para echar a Pedro Sánchez. Pero cosas más raras hemos visto en política y movimiento alrededor de esta idea han existido", afirma Escolar.

El periodista recuerda además que los populares hablaron con Junts tras las elecciones general del 23J para una posible investidura de Feijóo y lo que trasladaban los populares de aquellas conversaciones (entre PP y Junts) es que "no podían aprobar una amnistía pero sí podían hablar con los jueces para que les trataran un poquito mejor"

Y lo que toca ahora tras las aprobación de la amnistía en el Congreso es la aprobación de la amnistía en los juzgados, por lo que "yo no descarto que esas conversaciones se vuelvan a producir en esos términos", asegura Escolar. Es cierto, no obstante, añade el periodista que "esa alianza entre PP y Junts (para organizar una posible moción de censura a Sánchez) es complicada pero no lo veo nada descartable". En el vídeo, al completo su argumento e intervención.