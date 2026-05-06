Escolar, tras la declaración de M.Á.R., jefe de Gabinete de Ayuso: "Solía mentir dentro del juzgado, ahora solo miente en la puerta"

El periodista Ignacio Escolar reacciona a las declaraciones que ha dado Miguel Ángel Rodríguez a los medios antes y después de declarar en el juzgado, como imputado, por presunta revelación de secretos de dos periodistas. En el vídeo, los detalles.

Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como M.Á.R., jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaraba como imputado por revelación de secretos de dos periodistas de El País que informaban sobre Ayuso. Habría difundido en un chat las fotografías y las identidades de los periodistas, que luego fueron difundidas por agitadores ultras.

Este miércoles, Rodríguez ha negado en el juzgado que cometiera revelación de secretos al difundir en un chat datos de dos periodistas, asegurando que no le informó la Policía, sino que les reconoció en una foto que le reenvió el novio de Ayuso porque "un vecino enfadado" se la había enviado.

De este modo, el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña ha cambiado su versión en menos de una hora. A su llegada al tribunal, ha asegurado a la prensa que un vecino le pasó la foto de los periodistas que él hizo pública en un chat y a su salida, ha matizado que la foto se la envió el novio de Ayuso.

Como ha informado el periodista Jaime Rull, lo que ha pasado, para que nos aclaremos "en lenguaje muy coloquial", ha sido lo siguiente: "A primera hora Pepito, y después era Alberto quien pasó las fotos. Es decir, si a primera hora de la mañana nos decía que era un vecino muy enfadado porque esos periodistas presuntamente estaban molestando a su hija, a la salida de su declaración nos ha reconocido Miguel Ángel Rodríguez que esas fotos de los periodistas se las pasó la propia pareja de Isabel Díaz Ayuso. Eso es lo que ha declarado ante la juez".

Al periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, no le sorprende nada esta actitud de M.Á.R. y reacciona de esta forma irónica: "Estamos siendo muy exigentes con Miguel Ángel Rodríguez y no valoramos justamente su evolución positiva. Solía mentir dentro del juzgado, ahora solo miente en la puerta, lo cual es un avance, en mi opinión". Recordemos que el jefe de Gabinete de Ayuso amenazó al periódico que dirige Escolar tras las informaciones que destaparon el caso del novio de Ayuso: "Os vamos a triturar", dijo M.Á.R.

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