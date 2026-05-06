Escolar analiza el choque entre Clavijo y el Gobierno por el hantavirus: "Antes de hablar de deslealtad institucional, convendría saber quién está diciendo la verdad"

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha rechazado que el crucero afectado por hantavirus haga escala en Canarias y critica que el Gobierno no les ofrezca información. Por su parte, Moncloa aseguran estar muy molestos con esas declaraciones. El periodista Ignacio Escolar lo analiza.

El Gobierno de España está muy molesto con las declaraciones que está teniendo el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), acerca del brote de hantavirus que se ha producido en el crucero. Según informa la periodista de laSexta, desde Moncloa, Esther Redondo, Clavijo rechaza que el crucero afectado por este virus haga escala en Canarias, a pesar de que la OMS pidió a España que fuera el lugar donde atracara el barco.

Desde Moncloa, añade Redondo, aseguran que "se le ha informado que desde el día de ayer, desde el minuto uno, que están compartiendo información tanto el Ministerio de Sanidad como el Ministerio de Política Territorial, pero lo que no pueden es decir al Gobierno canario cuál es el estado de salud de los pasajeros, porque ellos todavía lo desconocen".

Sin embargo, y según informa por su parte Antonio García Ferreras, lo que ocurre es que "el Gobierno canario nos está diciendo que hace cinco minutos no nos han dicho nadie nada de lo de Tenerife [de que el barco vaya a llegar a Tenerife]".

"Antes de hablar de deslealtad institucional, convendría saber quién está diciendo la verdad, porque las versiones son contradictorias", subraya contundente el periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar. "Desde el Gobierno aseguran que llevan hablando desde ayer con el presidente canario, que el presidente está poniendo todo tipo de pegas, a pesar de la gravedad de la situación", informa.

Y más allá de quién tenga o no razón en las versiones, añade el periodista, "creo que sobre los hechos en sí, me parece tremendamente mezquino que alguien que está en apuros y que se está jugando la vida le pongamos estas pegas".

Y que, además, "dentro de ese barco hay una persona que está entre la vida y la muerte y que están solicitando formalmente desde la OMS que la atendamos, y que Canarias es el sitio más cercano que pueda atenderle de verdad, porque no es una opción", concluye Escolar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.