Escolar analiza el caso Santos Cerdán: "Hasta el último momento, Sánchez no se creyó nada"

El periodista Ignacio Escolar explica en este vídeo por qué Pedro Sánchez no se creía nada, a pesar de los avisos, sobre Santos Cerdán, hasta el mismo día en que salió el primer informe de la UCO, en junio. En el vídeo, los detalles.

Tras conocer un nuevo (y segundo) informe de la UCO sobre Santos Cerdán, el periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar, analiza políticamente cómo puede influir esto en el PSOE y en sus socios.

"Hay dos escenarios posibles sobre la mesa", afirma Escolar. Esto es, uno, que Santos Cerdán tenía montado un chiringuito para pagar su jubilación y enchufar a su familia desde antes de que fuera nadie en el PSOE, y dos, que esta sea una operación en la que está implicado el PSOE al completo y es parte de una red de financiación ilegal. Y por ahora, afirma Escolar, "con lo que hay sobre la mesa, parece más factible el primer escenario".

Sobre todo, argumenta, por los tiempos: "Cuando arranca todo esto, en 2014, Santos Cerdán no es nada en el PSOE, y porque, además, todo lo que ha aparecido hasta ahora tiene que ver con su negocio", indica el periodista.

También por la propia actitud de Pedro Sánchez: "Durante mucho tiempo, hasta el último momento, Sánchez no se creyó nada, incluso el mismo día en que salió el primer informe de la UCO", afirma Escolar. Y esto tiene que ver, dice, con una vivencia personal del propio presidente y que "permite explicar cómo funciona su cabeza" en esos momentos.

"Él está viviendo un acoso judicial poco justificado sobre su familia más directa y esto te lleva a ver fantasmas por todos lados, porque tienes una vivencia directa y Santos Cerdán te dice que lo suyo es como lo de Begoña. Es fácil o es humano entender por qué le cuesta entender todo esto a pesar de las voces de alerta", analiza Escolar. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.